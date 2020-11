Sommerach vor 26 Minuten

Sommeracher Weingut mit Bundesehrenpreis in Bronze geehrt

Insgesamt 23 Winzerbetriebe hat die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, jüngst mit den Bundesehrenpreisen für Wein und Sekt bestimmter Anbaugebiete ausgezeichnet. Geehrt wurde auch ein Weinbaubetrieb in Unterfranken: Das Weingut Zehnthof Tobias Weickert in Sommerach erhielt den Bundesehrenpreis in Bronze.