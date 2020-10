Kitzingen 28.09.2020

Sicher Radfahren: Fahrtraining mit und ohne Elektroantrieb

Die Polizeiinspektion Kitzingen bietet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Kitzingen e.V. im Rahmen der Aktionswochen 60+ des Landkreises Kitzingen am 9. Oktober von 14 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 17.30 Uhr jeweils ein Fahrtraining für Radfahrer und Pedelec-Fahrer an. Neben einem theoretischen Ausblick werden verschiedene praktische Übungen angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung.