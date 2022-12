Rüdenhausen vor 39 Minuten

Verkehrsunfall

Autofahrerin (59) übersieht anderes Auto: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Rüdenhausen am Sonntag. Zwei Autos sind an einer Kreuzung aufeinander geprallt.