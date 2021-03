Ratten vermehren sich exponentiell. Theoretisch kann ein Rattenpärchen bis zu 1000 Nachkommen in einem Jahr auf die Welt bringen. Und: Sie sie sind neugierig und schrecken vor nichts zurück - vor allem nicht, wenn sie hungrig sind.

Dieses Problem bekommt derzeit die unterfränkische Stadt Volkach im Kreis Kitzingen zu spüren. Wie der BR berichtet, fühlen sich dort etliche Ratten in der Kanalisation wohl. So wohl, dass die Stadtverwaltung nun Alarm schlägt und sich mit einer dringenden Bitte an die Bevölkerung wendet: "Speisereste gehören in die Bio- oder Restmülltonne. Die Kanalisation ist kein Müllschlucker!"

Ratten fühlen sich in Kanalisation wohl: "Keine Speisereste über Toilette entsorgen"

Heißt: Die Bevölkerung solle ihre Lebensmittel nicht über die Toilette entsorgen. Weiter schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung, die dem BR vorliegt, dass die Nager auf der Suche nach Futter sogar senkrechte Toilettenrohre hinaufklettern.

Zu den wichtigen Verhaltensregeln, um die Nager nicht unnötig zu füttern, gehört unter anderem, kein Essen im Freien, wie zum Beispiel in Parks oder auf Spielplätzen, liegenzulassen. Weiter heißt es, dass auch Vogelfutter außer Reichweite von Ratten ausgelegt oder angebracht werden soll.

Fleischabfälle oder gekochte Essensreste sollten am besten in geschlossenen Behältern entsorgt werden. Wo Tiere im Garten gehalten werden, sollte darauf geachtet werden, dass Ratten nicht an deren Futter gelangen können.

Mittels Giftköder gegen Ratten vorgehen

Derzeit versucht auch das geschulte Personal der Volkacher Kläranlage mittels Giftködern das Rattenproblem aus der Welt zu schaffen. Wie der Leiter der Kläranlage, Udo Steinbauer, gegenüber dem BR erläutert, sind Ratten sehr intelligente und anpassungsfähige Tiere. Auch er appelliert an die Bevölkerung, keine Speisereste über die Toilette zu entsorgen.