Preis des Präsidenten: 80 Golfer und beste Stimmung

Auf der Golfanlage in Geiselwind fand ein Höhepunkt der Saison 2020 statt, heißt es in einer Pressemitteilung. 80 Golferinnen und Golfer trafen sich zum "Preis des Präsidenten" und scrambelten in 2er-Teams bei bester Stimmung die Sieger aus.

Der Golfplatz war angesichts der langen regenlosen Zeit in einem hervorragenden Zustand, die Grüns und die Abschläge erfüllten alle Ansprüche. Der Ablauf war von den besonderen Regelungen zur Einhaltung aller Hygienevorschriften geprägt. Auf den traditionellen Meeting Point, den Ausschankwagen mit dem Präsidenten als Zapfer, musste ebenso verzichtet werden wie auf das gemütliche Zusammensitzen am Haus am See. Ein Ausgleich hierfür war das kulinarische Abendessen im Landhotel Geiselwind, das direkt am Golfplatz liegt. Im Anschluss ehrte Präsident Andrè Göpfert die Sieger.

Die Sonderpreise sicherten sich: Nearest to the Pin Damen: Martina Petschl mit 1,88 Meter; Nearest to the Pin Herren: Florian Göpfert mit 3,43 Meter; Longest Drive Damen: Elfriede Brehm; Longest Drive Herren: Philipp Holley. Brutto-Sieger-Team: Florian Rückel und Thomas Zink.

Die Nettosieger-Teams Klasse C: 1. Tilmann Roede und Darius Enders, 2. Andreas Müller und Reinfried Gößwein, 3. Martina Petschl und Daniela Segerer.