Bad Windsheim vor 37 Minuten

Präsentation in Bad Windsheim: OP-Roboter assistiert dem Operateur

"Der Operateur bleibt Herr im Ring", betonte Chefarzt Dr. Mathias Bender bei der Präsentation des neuen Operations-Roboters am Endoprothetikzentrum der Landkreisklinik in Bad Windsheim. Denn der Chirurg führt den Roboterarm. Eigenständig kann dieser nicht einfach sägen oder fräsen. Der Roboter setzt das eins zu eins um, was vorher exakt geplant wurde. Auch nur millimeterkleine Abweichungen sind nicht möglich.