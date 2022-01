Kitzingen vor 48 Minuten

Parteinotiz: Virtuelles Neujahrsgespräch

Aufgrund der Corona-Pandemie können die traditionellen Neujahrsempfänge von CSU und Junger Union auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, deshalb veranstaltet die Union in den Landkreisen Kitzingen und Schweinfurt erneut ein virtuelles Neujahrsgespräch. Die Bürger im Wahlkreis können das Gespräch live verfolgen, erklärt die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber in einem Presseschreiben. Das Neujahrsgespräch findet am Sonntag, 30. Januar, um 17 Uhr statt. Ehrengast ist der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek. Fragen an Gesundheitsminister Holetschek sowie die örtlichen Mandatsträger können vorab per E-Mail eingereicht werden an unterfranken@csu-bayern.de