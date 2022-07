Brück vor 1 Stunde

Oldtimer-Traktoren beim Gartenfest in Brück

Ein Aufgebot von alten Traktoren wird am Sonntag, 31. Juli, ab 10 Uhr beim Gartenfest der Feuerwehr in Brück erwartet. Zwischen 11 und 17 Uhr können die historischen Schmuckstücke dann auf dem Festplatz bewundert werden, teilt Feuerwehr Brück mit. Am Nachmittag können die Besucher dann ein mobiles Sägewerk sowie Bodenbarbeitungsgeräte live im Einsatz erleben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.