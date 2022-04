Die Divino in Nordheim hat ihr Bistro wieder eröffnet. Am Sonntag fiel der Startschuss für den neuen Genussort auf der Weininsel, allerdings nicht unter der Regie des Divino selbst. Wein-Gastronomin Sandra Baumann hat das Bistro übernommen und es in Baumanns Brot.Zeit.Wein umbenannt.

Coronabedingt war das Divino-Weinbistro zwei Jahre lang geschlossen. Zum Neuanfang kamen viele Ehrengäste, darunter Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Säger und der neue geschäftsführende Vorstand der Divino, Gerald Wüst, der seit 1. April im Amt ist. Auch das Bistro selbst war am Eröffnungstag rappelvoll.

"In unserem Bistro werden wir die Kultur der Brotzeit zu einem Glas Frankenwein aufleben lassen", prophezeite die Inhaberin bei der Eröffnung. Zusammen mit dem gegenüberliegenden Landgasthof Reisers Zehnthof sowie der Divino-Vinothek werde ein "perfekter Dreiklang im Herzen von Nordheim am Main" gebildet, betonte die 36-Jährige. In einem Weinbaubetrieb in Obereisenheim aufgewachsen, war sie dort von 2007 bis 2009 Weinprinzessin. Danach war sie für verschiedene fränkische Weinbaubetriebe als Store Managerin, Weinberaterin und Organisationskraft im Event-Bereich tätig.

Mit der Übernahme des Nordheimer Weinbistros kehrt sie in ihren Ausbildungsbetrieb zurück und erfüllt sich einen großen Traum: "Die Zeit ist jetzt reif für einen eigenen Laden", sagte sie mit einem strahlenden Gesicht und erhielt großen Applaus der Gäste. Sandra Baumann freut sich auf "Teamwork" in der Divino-Familie. Auch Bürgermeisterin Sibylle Säger und Vorstand Wüst war die Freude über die Wiedereröffnung anzumerken. Divino, Bistro und Zehnthof seien starke Publikumsmagnete in Nordheim. Viele Gäste in Baumanns Brot.Zeit.Wein hätten natürlich auch mehr Umsatz in der Divino zur Folge.

Das Weinbistro mit Terrasse Baumanns Brot.Zeit.Wein befindet sich in der Sommeracher Str. 1+5 in Nordheim, Tel.: (0151) 50877985, www.baumanns-bistro.de oder E-Mail an baumanns.brot.zeit.wein@web.de