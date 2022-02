Noch immer ist der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ein rosa Klecks inmitten einer violetten Fläche bei der täglich aktualisierten Covid-19-Dashbord-Karte des Robert-Koch-Instituts. Das heißt, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt zwischen 500 und 1000, die angrenzenden Landkreise zum Teil deutlich über 1000. Zu Wochenbeginn hatte der Landkreis mit 552 sogar kurz den bayernweit niedrigsten Inzidenzwert.

Solche Zahlen sind sehr schnelllebig. Und man muss sie im Zusammenhang sehen. Denn auch im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim sorgt die Omikron-Variante des Coronavirus für Anstiege der Fallzahlen und damit der Inzidenz. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut mit 730,7 nämlich einen neuen Höchstwert für den Landkreis. 127 Menschen sind bislang in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Besonders Kinder und Jugendliche infizieren sich mit Corona

Exakte Erklärungen für solche Zahlen findet der Pressesprecher des Landratsamtes, Bastian Kallert, mittlerweile nicht mehr. Die Worte volatil (statistisch schwankend), diffus oder dynamisch hat er schon oft genug gebraucht.

Bekannt ist, dass gerade jüngere Menschen im Landkreis an Corona erkrankt sind. In der Altersgruppe von null bis zehn Jahren waren es Ende vergangener Woche bei insgesamt 713 aktiven Fällen 111 Kinder, in der Gruppe elf bis 20 Jahre 119 junge Leute. Bei den über 60-Jährigen meldete das Landratsamt dagegen nur 50 Fälle.

Stand Ende vergangener Woche war im Landkreis eine Kindertagesstätte mit 146 Kindern und 33 Beschäftigten komplett geschlossen, in vier Kitas mussten die Kinder von ganzen Gruppen vorübergehend zu Hause bleiben. Insgesamt sind im Landkreis zehn Kindertagesstätten betroffen.

Zehn betroffene Kindertagesstätten

Mit der Fallbearbeitung sind im Gesundheitsamt laut Kallert insgesamt 39 Kolleginnen und Kollegen tätig. Weitere elf sind in erweiterten Tätigkeitsbereichen mit der Betreuung des Bürgertelefons des Gesundheitsamtes, Testungen und der Sichtung von Eingängen eingesetzt.

Im PCR-Testzentrum des Landkreises am Gesundheitsamt beträgt die Gesamtzahl der bislang getesteten Personen (Stand Dienstag) 11 120, 555 Testergebnisse fielen dabei positiv aus. In der zurückliegenden vierten Kalenderwoche gab es 83 Testungen, 30 Ergebnisse fielen positiv aus. Im Schnelltestzentrum des Landkreises in Neustadt beträgt die Gesamtzahl der bislang getesteten Personen bislang 1263, fünf Testergebnisse fielen positiv aus. In der zurückliegenden Kalenderwoche fanden 158 Testungen statt, zwei Testergebnisse fielen positiv aus.

Mit Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen gibt es in allen Landkreisgemeinden zur Wochenmitte mit Ausnahme von Simmershofen und Oberickelsheim im Vergleich zum Freitag vergangener Woche steigenden Zahlen. In der Kreisstadt Neustadt gibt es 54 Fälle mehr (97 aktive Fälle/Gesamtzahl 1660). Aus Bad Windsheim werden 42 neue Fälle gemeldet (75/1679). Auch für Uffenheim meldet das Landratsamt mit 39 Fällen einen starken Anstieg (47/685). Auch Scheinfeld hat 23 neue Fälle (31/408).