Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es (Stand 12. November) in jeder Gemeinde wieder Coronafälle. 5922 labordiagnostisch bestätigte Coronavirus-Fälle meldet das Landratsamt insgesamt, davon sind aktuell 380 aktiv. Zwei weitere Todesfälle kamen in dieser Woche hinzu, im Landkreis sind somit 114 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 298,2.

Im Vergleich zur vergangenen Woche sind im Landkreis 337 weitere Fälle hinzugekommen. 54 neue Fälle sind in der Kreisstadt Neustadt (insgesamt seit Beginn der Pandemie 1017) in einer Woche dazu gekommen. Bad Windsheim hat 42 Fälle (922) mehr.

Anstiege im zweistelligen Bereich meldet das Landratsamt für Dietersheim (+38/171), Markt Erlbach (+22/322), Gutenstetten (+20/82), Uffenheim (+15/350), Ipsheim (+13/140), Scheinfeld (+13/237), Sugenheim (+11/110), Uehlfeld (+10/181) und Burgbernheim (+10/164).

In Weigenheim gibt es noch einen aktiven Coronafall (30), hinzugekommen ist allerdings seit einer Woche kein neuer. In Ergersheim gibt es sechs aktive Fälle (43), vier in Markt Nordheim (34), fünf in Ippesheim (62), je zwei in Gollhofen (42) und Oberickelsheim (12), je einen in Hemmersheim (28), Oberscheinfeld (55) und Simmershofen (23).

Über das Impfzentrum des Landkreises wurden bislang insgesamt 63 833 Menschen geimpft, hiervon sind 31 533 Erst- und 30 874 Abschlussimpfungen sowie 1426 Auffrischimpfungen. Weiter wurden laut Mitteilung des Landratsamtes über Praxen im Landkreis bisher insgesamt 74 053 Impfungen vorgenommen, davon 34 514 Erst- und 36 591 Abschlussimpfungen sowie 2948 Auffrischimpfungen.