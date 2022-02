Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es, Stand 11. Februar, 12 248 labordiagnostisch bestätigte Coronavirus-Fälle, 1051 mehr als noch vergangene Woche. Aus jeder Gemeinde werden wieder Fälle gemeldet, das Landratsamt spricht aktuell von 778 aktiven.

Am Donnerstag waren auf einen Schlag 269 neue Fälle gemeldet worden, ein neuer Tageshöchstwert. 128 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 720,8 und damit ist dies in Bayern weiterhin die niedrigste Inzidenz.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 99, gibt es in der Kreisstadt Neustadt/Aisch (plus 104 seit vergangener Woche/insgesamt 1832). Für Bad Windsheim meldet das Landratsamt 88 aktive Fälle (plus 125/1864). 47 Menschen gelten in Uffenheim (plus 70/789) als aktive Fälle. In Scheinfeld sind es 51 (plus 72/512).

Diespeck hat derzeit 58 aktive Fälle (plus 71/475), Emskirchen 57 (plus 71/683), Burgbernheim 32 (plus 47/361), Burghaslach 17 (plus20/336), Oberscheinfeld sechs (plus 9/101), Markt Bibart vier (plus 10/186). Aus Ergersheim (plus 11/109) werden sieben aktive Fälle gemeldet. In Hemmersheim (plus 13/103) gibt es neun aktive Fälle, in Ippesheim (plus 10/104), in Markt Nordheim (plus 5/103) vier, in Simmershofen (plus 6/59) vier. In Gollhofen (plus 2/83) und in Weigenheim (plus 1/52) gibt es je einen.

In Altersgruppen aufgeschlüsselt heißt dies für die 778 Fälle: 0 bis 10 Jahre: weiblich 97/männlich 76 Fälle, 11 bis 20 Jahre: 55/63 Fälle, 21 bis 30 Jahre: 45/39 Fälle, 31 bis 40 Jahre: 78/74 Fälle, 41 bis 50 Jahre 51/62 Fälle, 51 bis 60 Jahre: 48/38 Fälle, 61 bis 70 Jahre: 21/17 Fälle, 71 bis 80 Jahre: 2/2 Fälle, über 80 Jahre: 8/2 Fälle.

Im Landkreis gab es laut Landratsamt insgesamt über Impfzentrum und Praxen 207 784 Impfungen. Davon waren 72 029 Erst- und 75 854 Abschlussimpfungen sowie 59 901 Auffrischimpfungen. Bei den Familienimpftagen gab es 567 Erstimpfungen und 408 Abschlussimpfungen von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren.