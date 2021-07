Rüdenhausen vor 59 Minuten

Musizieren zur Ehre Gottes

Seit 40 Jahren blasen Ines Bachner, Michael Dötsch und Andrea Köhler im Posaunenchor Rüdenhausen zur Ehre Gottes, Erich Ackermann und Gerhard Ackermann sind sogar schon seit 50 Jahren in der Kirchenmusik aktiv. Im Festgottesdienst auf dem Rüdenhäuser Kirchplatz wurden sie im Namen des Posaunenchorverbandes von Pfarrer Erich Eyßelein geehrt: „Die Gemeinde braucht Euer Blasen, diese besondere Art der Verkündigung! Was Worte nicht schaffen, gelingt der Musik. Ja, Ihr tragt dazu bei, dass fröhliche und von Sorgen belastete Zuhörer sich auf wunderbare Weise durch Euer Musizieren angesprochen und angenommen fühlen und beginnen, neu Glauben und Vertrauen zu schöpfen“, so Pfarrer Eyßelein in seiner Laudatio. Pfarrer Martin Fromm überreichte für die Kirchengemeinde Rüdenhausen jedem der Ausgezeichneten ein Buchgeschenk. Die hervorragende musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes durch den Posaunenchor unter Leitung von Reiner Bachner, die die Gottesdienstbesucher nach dem Schlussstück mit reichem Applaus bedachten, machte einmal mehr deutlich, wie reich die Bläser die Gemeinde mit ihrem Dienst beschenken.