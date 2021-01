Wunschtermine für bestimmte Dienstleistungen bei der Stadt Kitzingen können ab sofort ganz nach den Bedürfnissen der Bürger ausgewählt werden, zusätzlich können dadurch unnötige Wartezeiten vermieden werden. Für alle Anliegen, die das Einwohnermeldeamt und das Standesamt betreffen, bietet die Stadt Kitzingen laut eigener Pressemitteilung ab sofort ein Online-Terminvergabe-Tool an. Dieses startet vorerst in einer Testversion und soll nach erfolgreichem Test auch auf weitere Sachgebiete in der Stadt ausgeweitet werden.

Die Terminvergabe: Auf der Startseite der städtischen Homepage www.kitzingen.info ist ein entsprechender Link hinterlegt. Weiter schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung: "Einfach diesem Link folgen und die gewünschte Dienstleistung und danach den Wunschtermin auswählen. Mit der Angabe von Namen und der E-Mail-Adresse/Handynummer wird die Terminreservierung abgeschlossen. Zur Bestätigung erhält der Bürger eine E-Mail, in der noch einmal der genaue Tag aufgeführt ist sowie die Zimmernummer im Rathaus, in der die Dienstleistung erledigt werden kann. Gleichzeitig mit der Terminbestätigung werden noch einmal die Unterlagen aufgeführt, die zum jeweiligen Termin mitgebracht werden müssen."