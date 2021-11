Zum Artikel "Hochwasser: Wie gut ist Kitzingen gewappnet?" vom 2. November erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Für Elementarschutzversicherungen reicht das Geld leider nicht, aber für 180 000 Euro-Gutachten! Dabei bräuchte die Bauverwaltung mit ihren Stadträtinnen und Räten nur die Bachläufe anzuschauen um zu erkennen, wo man kleinere und günstige Rückhaltebecken hintereinander einbauen kann und wo eventuell Hindernisse im Weg sind!

In Geiselwind hat das vor einiger Zeit der Bauhof gemacht, und das hat den Ort im Juli geschützt. In Burghaslach hat ein großes Rückhaltebecken leider nicht ganz ausgereicht, ist übergelaufen und hat den neuen Kindergarten und das Feuerwehrhaus dahinter bedroht. In Etwashausen stand am 9. Juli die Bimbachflut kurz vor dem Kindergarten, und nur durch die Biberdämme am Flugplatz konnte das Wasser auf den Radweg nach Großlangheim ausgeleitet werden. Dadurch wurde das Wasser (rund 40l/m²) gebremst. Biber brauchen nämlich keine Gutachter!

In der Alemannenstraße baut man am Repperndorfer Mühlbach fleißig am Kindergarten weiter und eine schöne Brücke darüber. Von Wiesentheid bis Münsterschwarzach bahnten sich die Bäche schon wieder ihren Weg und rissen dort sogar die Radwegbrücke weg! Bei einem stärkeren Regen werden diese Kindergärten sicher geflutet, und die Kinder müssen dann lange ins „Homeoffice“, denn Ausweichplätze sind rar! An der Aisch (25 Kilometer Luftlinie entfernt) fielen im Juli 80l/m² Regen, dort standen tagelang die abgesoffenen Haushaltsgeräte und Möbel am Straßenrand zum Abholen bereit. Bei so einer Regenmenge treibt die neue Kindergartenbrücke von der Alemannenstraße über die Würzburger Straße bis zum Rathaus!

Wir brauchen in Kitzingen keine Gutachter, sondern Macher, denn die nächste Flut kommt bald! Besonders gefährlich ist es, dass die Bauverwaltung jetzt wieder viele Neubauten im Ausbreitungsgebiet des Mainhochwassers zulässt und dadurch der Pegelstand links und rechts des Mains für alle künftig steigt, aber Zahl der Wasserretter fällt!

