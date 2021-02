Kitzingen vor 4 Minuten

Landratsamt am Faschingsdienstag geöffnet

Am Nachmittag des Faschingsdienstages, 16. Februar, hat das Landratsamt zu den üblichen Zeiten bis 15.30 Uhr geöffnet. Ebenso der Wertstoffhof (bis 18 Uhr) sowie das Kompostwerk Klosterforst (bis 17 Uhr). Auch die Müllabfuhr kommt über Fasching an den gewohnten Tagen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Zum Hintergrund: In vielen Behörden des Freistaats Bayern wird normalerweise am Nachmittag des Faschingsdienstags Dienstbefreiung gewährt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Faschingsdienstag aber in diesem Jahr ein regulärer Arbeitstag.