Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es, Stand 4. Februar, 11 197 bestätigte Coronavirus-Fälle, 894 mehr als noch vergangene Woche. Das Landratsamt meldet aktuell 856 aktive Fälle. 127 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 753,4 und damit ist dies in Bayern wieder die niedrigste Inzidenz.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 109, gibt es in Bad Windsheim (insgesamt 1718). Für die Kreisstadt Neustadt/Aisch meldet das Landratsamt 96 aktive Fälle (1739). Stark angestiegen sind die Fallzahlen in Uffenheim: Dort gibt es 62 aktive Fälle (719). In Scheinfeld sind es 51 (440).

Zwei Gemeinden sind coronafrei

In allen Gemeinden des Landkreises mit Ausnahme von Oberickelsheim (24 Fälle gesamt) und Weigenheim (51) gibt es aktive Fälle. Burgbernheim hat derzeit 29 aktive Fälle (Gesamt: 314), Burghaslach hat 26 (316), Oberscheinfeld vier (92), Markt Bibart sieben (176). Aus Ergersheim (98) werden zwei aktive Fälle gemeldet. In Hemmersheim (90) gibt es 17 aktive Fälle, in Gollhofen (81) gibt es fünf aktive Fälle, in Ippesheim (94) elf. In Markt Nordheim (98) sind derzeit zwölf aktive Fälle registriert, in Simmershofen (53) zwei.

In Altersgruppen aufgeschlüsselt heißt dies für die 856 Fälle: 0 bis 10 Jahre: weiblich 90/männlich 78 Fälle, 11 bis 20 Jahre: 61/82 Fälle, 21 bis 30 Jahre: 66/54 Fälle, 31 bis 40 Jahre: 81/72 Fälle, 41 bis 50 Jahre 62/65 Fälle, 51 bis 60 Jahre: 50/48 Fälle, 61 bis 70 Jahre: 17/17 Fälle, 71 bis 80 Jahre: 3/1 Fälle, über 80 Jahre: 5/4 Fälle.

Fast 400 Kinder sind schon vollständig geimpft

Im Landkreis gab es laut Landratsamt insgesamt über Impfzentrum und Praxen 205 878 Impfungen. Davon waren 71 874 Erst- und 75 440 Abschlussimpfungen sowie 58 564 Auffrischimpfungen. Bei den Familienimpftagen gab es 564 Erstimpfungen uns 382 Abschlussimpfungen von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren.