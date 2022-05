18 Mal in 26 Jahren bestimmte das Kunstfest "Artbreit" nicht nur den Rhythmus im Kulturleben der malerischen Stadt Marktbreit, sondern war eine feste Größe im Kulturleben in der Region und darüber hinaus. Der Rhythmus wurde durch die Pandemie jäh gestoppt. Das Kunstfest 2020 wurde auf 2021 und dann noch einmal auf 2022 verschoben. Die Zeichen stehen günstig, dass es am letzten Mai-Wochenende wieder klappt, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Das Programm für 2020 stand bereits fest und wird nun, etwas modifiziert, umgesetzt. Die meisten der Bildenden Künstler und Musiker waren erfreut, dass sie über die Pandemiezeit mitgenommen wurden. In der zweijährigen Zwangspause wurden dazu zwei kleine Schaufensterausstellungen, Artbreit-Coronasymposium und "Artbreit – Wirgebennichtauf" mit einigen Künstlern umgesetzt. Auch ein Konzert mit der Gruppe "Uwaga!" wurde coronagerecht verwirklicht.

Musik und Kunst am Breitbach und in der Altstadt

Und nun, am Sonntag, 29. Mai, wird ab 11 Uhr am Breitbach in Marktbreit zum 19. Mal wieder der fruchtbare Boden für Bildende Kunst und Musik bereitet. Am Samstag, 28. Mai, sind ab 14 Uhr bereits alle Galerien geöffnet. Die Marktbreiter Gastronomie bewirtet die Gäste an allen Bühnenstandorten.

Knapp 50 Bildende Künstler aus der Region, Deutschland und dem benachbarten Ausland kommen zu "Artbreit". Bildhauerei, Malerei und Fotografie werden unter anderem von Martin Steinert, Johannes Hepp, Hubert Mussner, Gudrun Elischer und Katja Gehrung repräsentiert.

Musikalisch sind Musikstile von Klassik über Blues, Jazz und Rock angesagt. 16 Bands, darunter Monobo Son, Jochen Volpert, Maik Mondial und Paul Batto, haben zugesagt.

Weitere Infos gibt es online unter www.arbreit.de