Kitzingen bietet eine Vielzahl literarischer Werke - das ist unsere Auswahl

- das ist unsere Auswahl Krimis, Romane, Bildbände - diese Bücher repräsentieren die Stadt

Verborgene Geheimnisse der Stadtgeschichte: Diese Bücher liefern einen Einblick

Kitzingen ist eine der ältesten Städte Unterfrankens. Mitten durch die Stadt fließt beschaulich der Main, sein beidseitig unverbautes Ufer und der Panoramablick auf die Stadtsilhouette sind besondere Stadt-Highlights. Ein Spaziergang durch die verwinkelten Gässchen der historischen Innenstadt erlauben einen kurzen Blick auf die vielfältige Geschichte von Kitzingen. Fachwerkhäuser, das Renaissance-Rathaus, die „Alte Mainbrücke“, die berühmte Kreuzkapelle von Balthasar Neumann und die zahlreichen Türme, darunter der Falterturm mit seiner schiefen Haube – das Wahrzeichen der Stadt - prägen das Stadtbild. Doch was verbirgt sich noch hinter den Türen des Stadtmuseums? Welche spannenden Geschichten hält die Stadt noch parat? Diese folgenden Werke versprechen einen Einblick in die historische Vergangenheit von Kitzingen.

Die Fälscher von Kitzingen: Historische Kriminalfälle aus Franken

Im literarischen Werk von Dörte Hansen-Gronewaldt handelt es sich um eine Reihe spannender historischer Kriminalromane. Es erschien 2021 und ist im klassischen Taschenbuch-Format günstig bei Amazon zu erwerben. Frankens Räuber, Diebe, Brandstifter, Totschläger und Giftmörder – In 40 Kurzkrimis erwachen sie zu neuem Leben. Wir begegnen rachsüchtigen Brandstiftern, Raufbolden, kaltblütigen Mördern und dilettantischen Dieben. Folgen Sie den Autoren auf eine spannende Zeitreise auf den Spuren des fränkischen Verbrechens.

Geldfälscher gibt es vermutlich schon ebenso lange wie den Gegenstand ihrer Kunst: das Geld. Die Fälscherbande um den Kitzinger Verleger Dürr gehörte zweifellos zu den besten ihrer Zunft. Doch nicht nur sie und ihre "Zunftgenossen" hielten im zweiten Drittel des 19. Jahrhundert die königlich-bayerische Gendarmerie in Atem.

Mörderische Fastnacht - Tatort: Kitzingen

Der Höhepunkt einer Faschingssaison wird für fünf Musikerfreunde zum Albtraum: ein junges Mädchen, das ins Koma fällt, ein tödlicher Verkehrsunfall und ein Eifersuchtsdrama. Eines der Geschehnisse führt zur Verurteilung der fünf Jungen. Einer von ihnen erhält fünfeinhalb Jahre Gefängnisstrafe. Sechs Jahre später, als er aus der Haft kommt, lassen Morde die Ereignisse von damals wieder lebendig werden.

Doch was haben ein Einbruch ins Fastnachtmuseum in Kitzingen, wertvolle Faschingskostüme mit Masken und mehrere Mordanschläge miteinander zu tun, und wo ist die Verbindung zu den Vorfällen aus der Vergangenheit? Das herauszufinden, ist die Aufgabe von Hauptkommissar Theodor Habich und seinem Team.

Das Städtische Museum Kitzingen - 1275 Jahre Stadtgeschichte

2020 jährte sich die Gründung des Städtischen Museums Kitzingen zum 125sten Mal. Es ist damit eines der ältesten Stadtmuseen in Franken mit einem aus Stadt und Landkreis Kitzingen erwachsenen Sammlungsbestand. Das als Jubiläumsband konzipierte und reich bebilderte Buch richtet sich an Museumsfreunde und Fachleute. Erzählt werden Episoden der Kitzinger Stadtgeschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Dabei werden zahlreiche historische Persönlichkeiten gewürdigt und Highlights aus den Museumsbeständen mit ihren kulturgeschichtlichen Zusammenhängen beleuchtet. Neue Erkenntnisse zur Stadt-, Architektur- und Kunstgeschichte wurden im Rahmen von Ausstellungen und Forschungsprojekten erarbeitet.

In ihrer zeitlichen Abfolge werden die Aktivitäten des Stadtmuseums in den letzten beiden Jahrzehnten vorgestellt, darunter Ausstellungen zu bildender Kunst und Literatur, Geschichte und Gegenwartskultur, aber auch andere Formate einer modernen Museumsarbeit. Aufgrund der Schließung des Kitzinger Stadtmuseums in seinem Jubiläumsjahr bietet das Buch auf nicht absehbare Zeit die letzte Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Themen und Potenziale des Museums zu informieren.

Momentaufnahmen: Kitzingen im Fokus

Im vorliegenden Ausstellungsband führt Hans Will, der bekannte Kitzinger Blogger und Fotograf in faszinierenden Bildern durch seine Heimatstadt. Er fotografiert Menschen bei Spaß und Spiel, aber auch bei Demonstrationen, Hochwasser, beim Fußballspiel, Drachenbootrennen oder einfach bei der Arbeit. Seine Motive findet er in der Gartenstadt Etwashausen genauso wie im Herzen der Weinstadt, oder bei den jährlichen Events. Er bannt aber auch die faszinierenden Panoramen der fränkischen Toskana und die romantischen Blickwinkel der Kitzinger Stadtteile ins Bild.

