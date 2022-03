Ab sofort werden gebrauchte Speisefette und Speiseöle kostenfrei am Wertstoffhof in Kitzingen angenommen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung informiert.

Mit der neuen kostenfreien Abgabemöglichkeit am Wertstoffhof des Landkreises im conneKT-Technologiepark 40 in der Stadt Kitzingen seien Entsorgungsprobleme gelöst. In haushaltsüblichen Mengen werden pflanzliche Speisefette wie beispielsweise Frittierfett, Backfett, Bratfett, Grillfett sowie pflanzliche Speiseöle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Frittieröl und Öl von eingelegtem Gemüse, Fisch oder Feta und Ähnlichem angenommen.

Die gebrauchten oder verdorbenen Fette und Öle sollten laut Landratsamt möglichst ohne Verunreinigungen in Plastik- oder Metallbehältnissen gesammelt werden. Gut geeignet seien ein Tetra Pak, eine Metalldose oder auch eine PET-Flasche. Von der Sammlung in Glasflaschen sollte man aufgrund der Bruchgefahr besser die Hände lassen. Am Wertstoffhof können die Fette und Öle zusammen mit dem Sammelbehältnis in die bereitstehende Speisefett-Tonne geworfen werden. Alternativ kann der Sammelbehälter auch ausgeleert und für die weitere Verwendung wieder mit nach Hause genommen werden. Wird ein Glasbehälter zur Sammlung genutzt, muss zwingend am Wertstoffhof umgefüllt werden.

Hochwertiges Recycling

Speiseöle und -fette sind sehr energiereich und seien daher für eine hochwertige Verwertung bestens geeignet, informiert das Landratsamt. Beim Verwerter werden die Fette und Öle zunächst in ihre Bestandteile getrennt: Fett, Wasser und Feststoffe. Das geschieht rein mechanisch, also ohne den Zusatz von chemischen Stoffen.

Der größte Teil des gereinigten Fetts werde für die Herstellung von Biodiesel verwendet, ein weiterer Teil findet Verwendung in der Kosmetikbranche und bei der Herstellung von Reinigungsmitteln. Die regional tätige Verwerterfirma nutze das aufbereitete Fett auch selbst: zur Erzeugung von Strom und Wärme für die Produktion und die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz.

Die Abfallberater am Landratsamt helfen weiter unter Tel.: (09321) 9281234 oder E-Mail: abfall@kitzingen.de