Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Konzert für Vokal-Ensemble und Orgel

Am Sonntag, 27. Juni, findet um 16 Uhr in der Abteikirche Münsterschwarzach ein Konzert statt. Das Vokal-Ensemble "Sonority" besteht aus fünf ehemaligen Mitgliedern des Windsbacher Knabenchors: Davud Werner (Tenor), Richard Stier (Tenor), Yannick Hofmann (Bariton), Raul Segura Olesch (Bariton), Leon Henrici (Bass). An der Orgel spielen Kyrill Zeiher, Dominik Moller und Christoph Schafferhans.