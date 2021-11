Kitzingen vor 1 Stunde

Kontrolle über die Zweiräder verloren

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2271 zwischen Hörblach und Kitzingen zu einem Unfall. Zwei 16-jährige Leichtkraftradfahrer fuhren in Richtung Kitzingen, als diese aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihre Zweiräder verloren und auf die Fahrbahn stürzten, heißt es im Polizeibricht. Hierbei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung vor Ort und brachte sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Mit im Einsatz waren auch die Freiwillige Feuerwehr Kitzingen sowie die Straßenmeisterei. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.