Wässerndorf vor 1 Stunde

Konfirmation in Wässerndorf

Sechs Jugendliche feierten in der Michaeliskirche in Wässerndorf ihre Konfirmation. Als Erinnerung an diesen Tag wurde ihnen ein Kreuz und das Symbol für "Glaube, Hoffnung, Liebe" (Kreuz, Anker und Herz) überreicht. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst durch Christiane Klein an der Orgel und Sänger Heiko Quentzler.