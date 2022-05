Markt Einersheim vor 1 Stunde

Konfirmation in Markt Einersheim

Dekan Ivo Huber führte die jungen Christen in einem sehr ansprechenden Festgottesdienst der Gemeinde zu. Die Feier wurde durch die erstklassige musikalische Umrahmung des Posaunenchors Markt Einersheim unter Leitung von Carola Freyer, dem Girls Choir Markt Einersheim unter Leitung von Kerstin Meidel, der Organistin Christine Wich, der Gesangssolistin Johanna Meidel und den Geigensolisten Leopold Rümmele zu einem besonderen Erlebnis. Der Vertrauensmann des Kirchenvorstands, Gunther Klatt lud in seiner Ansprache die konfirmierten jungen Menschen ein, auch nach der Konfirmation die Gemeinschaft der Kirchengemeinde in Anspruch zu nehmen. Gerade nach dem Gottesdienst spiegelt sich die Freude in den Gesichtern der jungen Gemeindeglieder wider. Jetzt sind wir auch dabei!