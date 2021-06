Obervolkach vor 30 Minuten

Kommunion unter freiem Himmel

Ein schöner großer Platz, unter freiem Himmel, mitten im Grünen, einen Tag vor Sommeranfang, im Schatten großer Bäume und hier dann Kommunion feiern dürfen, ja fast traumhaft könnte man sagen und alles „Dank“ Corona. Wo normal das Obervolkacher Weinfest stattfindet, wurde am vergangenen Sonntag Festgottesdienst gefeiert im Rahmen der ersten heiligen Kommunion. Ein Mädchen und sechs Buben aus den Pfarreien Gaibach, Rimbach, Krautheim und Obervolkach gingen zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Die Idee die Feier ins Freie zu verlegen und die aktuell sehr niedrige Inzidenz im Landkreis Kitzingen ermöglichten so, den gesamten Gottesdienst ohne Maske feiern zu dürfen, allein deshalb hat sich der Weg nach draußen mehr als gelohnt. Der Gottesdienst, der unter dem Motto stand „Jesus, wo wohnst Du?“ wurde von Pater Isaak Grünberger aus Münsterschwarzach wunderschön, lebendig zelebriert. In seiner Predigt ging er darauf ein, dass Jesus eigentlich überall wohnt, er überall anzutreffen ist und man so eigentlich jeden Tag und zu jeder Zeit quasi Gottesdienst mit Jesus feiern kann, egal wo man ist und was man gerade tut. Musikalisch hervorragend gestaltet wurde die Feier vom Ehepaar Kathrin (Gesang) und Raffael Di Gioia (Piano und Gesang), die an diesem Tag nicht nur für gute Musik sorgten, sondern gleichzeitig auch Kommunioneltern waren für ihre Tochter Emilia, die die erste Heilige Kommunion empfing.