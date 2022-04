Etliche persönliche Anfragen und eindringliche Appelle von Bürgermeisterin Gerlinde Stier halfen nichts: Es fand sich in der Jahresversammlung des Feuerwehrvereins Kleinlangheim/Haidt/Stephansberg am Samstagabend im Kleinlangheimer Feuerwehrgerätehaus beim Punkt "Vorstandsneuwahlen" niemand für den Vorsitz des Vereins.

Alle Versuche der Bürgermeisterin schlugen fehl und so kam es zum Abbruch dieses Tagesordnungspunktes mit dem Ergebnis, dass man sich zunächst einmal treffen will, um eine Lösung zu finden und einen neuen Termin für die Vorstandswahl anzusetzen. Das auch unter dem Aspekt, dass sich in der Versammlung Leute für die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden, Kassiers, Schriftführers und für die Revision bereit erklärten. Der bisherige Vereinsvorsitzende Benjamin Diaz-Sanchez musste aus beruflichen Gründen nach München wechseln, wie zu erfahren war.

Mit einer interessanten Zahl begann die Versammlung: Der Kleinlangheimer Feuerwehrkommandant Rainer Bock gab "ein kleines Jubiläum" bekannt, da die Kleinlangheimer Wehr vor 145 Jahren gegründet wurde. Schriftführer Fred Bock erklärte dazu, dass damals zwecks Gründung alle Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren aufs Rathaus bestellt wurden. Aus dem weiteren Bericht des Schriftführers zu den Jahren 2020 und 2021 ging hervor, dass es 2020 noch den traditionellen Starkbieranstich gab und wegen Corona 2021 alle Veranstaltungen bis auf den Christbaumverkauf ins Wasser fielen. Schatzmeister Rainer Bock war mit dem Kassenstand zufrieden, dem Vorstand wurde nach dem Bericht der Revisoren einstimmig Entlastung erteilt.

Nicht alle Übungen waren wegen Corona möglich

Albert Müller, Kommandant der Feuerwehr von Haidt/Stephansberg, erinnerte daran, dass coronabedingt nicht alle Übungen möglich waren, für eventuelle Waldbrände ein Wasserfass zur Verfügung steht und bei der Außenrenovierung des Feuerwehrgerätehauses kräftig Hand angelegt wurde. Er kündigte für den 25. Juni einen Kameradschaftsabend mit Ehrungen an.

Atemschutzwart Martin Link ging auf Übungen, Einsätze und den Übungsplan für 2022 ein "mit der Hoffnung, dass wieder regelmäßig geübt wird". Jugendwart Stefan Dietzel räumte ein, dass die Jugendarbeit durch Corona "ordentlich gelitten" habe, aber trotzdem einige Nachwuchskräfte die Reihen der Aktiven verstärken konnten "und das jedes Jahr seit 2015". Er bat um Unterstützung bei der Werbung für die Jugendabteilung, die 2022 an erster Stelle stehe.

Wie sehr sich der Einsatzbereich der Feuerwehren vergrößert hat, ging aus dem Bericht von Kommandant Rainer Bock hervor, der Zimmerbrände, Wasserrohrbrüche, Unfälle, Beseitigung von Ölspuren, Starkregen und darauf folgende Überflutungen von Kellern, Kabel- und Küchenbrand und Öffnen von Türen auf seiner Einsatzliste für die Jahre 2020 und 2021 hatte.

Zum Löschmeister befördert wurde Steffen Brunner und zum Oberlöschmeister Dieter Brunner. Für 20 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde Thomas Sauer geehrt und für 25 Jahre Steffen Neumeier und Doris Wilhelm.

"Es fühlt sich gut an, wieder einmal solch eine Versammlung ohne Maske zu erleben", bekannte Bürgermeisterin Gerlinde Stier. Die vielfältigen Einsätze zeigten den Stellenwert der Feuerwehrleute, wobei "Zuverlässigkeit, Disziplin und Gemeinschaftsgeist die Grundlage bilden". Bei den Ausgaben der Gemeinde für die Feuerwehren nannte sie knapp 30.000 Euro für 2020 und rund 69.000 Euro für 2021.

Die Kommandantenneuwahl für die Kleinlangheimer Feuerwehr brachte die Bestätigung für Rainer Bock und seinen Stellvertreter Bernd Hörner. Der Dank von Kreisbrandinspektor Michael Krieger galt nicht nur diesem Einsatz für das Gemeinwohl, sondern auch der guten Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den Wehren von Kleinlangheim, Atzhausen und Haidt/Stephansberg.