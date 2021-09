Michelfeld vor 53 Minuten

Klein-Lkw kippt nach Zusammenstoß: Drei Verletzte

Am Donnerstagmorgen, um 8.50 Uhr, fuhren ein 33-jähriger Mann und zwei Mitfahrer mit einem Klein-Lkw auf der Kreisstraße von Marktbreit kommend in Richtung Mainbernheim. An der Einmündung, kurz vor dem Kreisverkehr bei Michelfeld, wollte der Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen.