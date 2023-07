Wie die Stadt Kitzingen berichtet, erfreuen sich die öffentlich zugänglichen Bücherschränke großer Beliebtheit. Folgerichtig hat die Stadt Kitzingen einen weiteren Schrank aufgestellt. Zwischen Luitpoldbau und Haltestelle an der B8 steht ein ganz besonderes Exemplar – hergestellt im Gebrauchtwaren-Kaufhaus Aplawia.

Im Rahmen der Sprachwochen ist die Idee zu den Bücherschränken einst entstanden. Mittlerweile stehen vier im Stadtgebiet – am Marktplatz, am Gartenschaugelände und in Sickershausen. Am längsten steht der Bücherschrank am Eingang zum Alten Friedhof. „Der wurde schon vor den Sprachwochen aufgestellt“, informiert Initiatorin und Bürgermeisterin Astrid Glos.

Sie freut sich über die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Aplawia. Aus einem alten Schrank bauten die Mitarbeiter ein sehenswertes Exemplar, das dank eines kleinen Daches auch Regenfälle gut überstehen sollte. Bücherei- Leiterin Sheena Ulsamer wird sich um die erste Bestückung des Schrankes kümmern und immer wieder nach dem Rechten schauen. Wie immer gilt: Jeder darf sich bedienen und die Schränke mit eigenen Büchern bestücken.

„Die Idee wird von Einheimischen und Gästen gleichermaßen gut angenommen“, freut sich Glos. Am Marktplatz sind eingestellte Bücher in der Regel schon nach einem halben Tag wieder vergriffen.