Kitzingen: Neue Ideen für den Falterturm - Architekten präsentieren erste Vorschläge

Er ist das Wahrzeichen der Stadt und schon von weitem zu erkennen. Er hat mehr als fünf Jahrhunderte Kitzinger Geschichte erlebt und mit geschrieben – und jetzt stellt sich die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Wie die Stadt Kitzingen jetzt mitteilt, ist die Bevölkerung eingeladen, den Prozess zu begleiten.

Der Falterturm und seine unmittelbare Umgebung stehen im Mittelpunkt einer Planungswerkstatt von Donnerstag, 13. bis Samstag, 15. Juli mit dem Titel: „Neue Ideen für den Falterturm.“ Im Zuge der offenen Ideen- und Planungswerkstatt sollen drei Architektenteams Perspektiven zur weiteren baulichen Entwicklung des Turms mit seinem Umfeld entwickeln. Von 1963 bis 2011 hatte die Kitzinger Karnevalsgesellschaft den Turm als Deutsches Fastnachtmuseum genutzt. Wegen Brandschutzauflagen musste das Museum schließen. Seither steht der Turm leer und es stellt sich die Frage, wie er künftig genutzt werden kann.

„Wir wollen die Kitzinger in diese Frage einbinden und ihnen einen Blick über die Schultern der Planer ermöglichen“, erklärt Stadtplanerin Bianca Buck. Am Freitag, 14. Juli, sind die Kitzinger um 17.30 Uhr zur Zwischenpräsentation der Ergebnisse in der Aula der Wirtschaftsschule eingeladen – genauso wie am Samstag, 13 Uhr, wenn die Ergebnisse der Planungswerkstatt präsentiert werden.