Kitzingen vor 49 Minuten

Feuer

Großeinsatz bei Brand in Klinik: Rettungshubschrauber und Notärzte in Kitzingen im Einsatz

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Mittwochnachmittag (26. Januar 2022) zu einem Krankenhaus in Kitzingen aus: Auf einer Baustelle war plötzlich Rauch aufgetreten.