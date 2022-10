Brand in Kitzingen ausgebrochen: Die Kräfte von Polizei und Feuerwehr sind aktuell in der unterfränkischen Stadt im Einsatz, um in der Schrannenstraße ein Feuer zu löschen. In dem Gebäude befinden sowohl Wohnungen als auch Geschäftsräume.

Aus dem Dachstuhl des Hauses schlugen am Montagvormittag (31. Oktober 2022) gegen 9 Uhr Flammen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch.

Feuer in Kitzingen: Einsatz dauert noch an

Das Feuer habe auch ein Nebengebäude in Mitleidenschaft gezogen, da die Bebauung in der Altstadt sehr eng sei. Der Bereich rund um den Einsatzort ist für den Verkehr gesperrt. Zwei Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten, wie das Präsidium auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt. Ein 54-jähriger Mann musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Gorodenkoff (Symbolbild)