Langeweile dürfte in diesem Jahr in Kitzingen und seinen Stadt- und Ortsteilen nicht aufkommen. Etliche Feste und Konzerte sind geplant, hinzu kommen ein paar besondere Jubiläen. Wie die Stadt Kitzingen ankündigt, vergeht von Mitte April bis Ende Oktober kaum ein Wochenende ohne einen Höhepunkt.

Den Auftakt in das Veranstaltungsjahr macht der Kitzinger Frühling am 16. April mit jeder Menge Attraktionen für Groß und Klein und einem verkaufsoffenen Sonntag. Am gleichen Tag wird auch die Tourismus-Saison offiziell eröffnet. Gästeführungen werden bereits seit Anfang April angeboten. Der Stadtschoppen startet Ende April in seine siebte Saison. Am Stadtbalkon stellen bis Mitte Oktober an jedem Wochenende unterschiedliche Winzer aus Kitzingen und ganz Franken ihre Produkte vor. Jeweils donnerstags startet der beliebte Treffpunkt am Etwashäuser Mainufer, fast jeden Sonntag lässt sich ein Schoppen bei Live-Musik genießen – entweder am Abend oder bereits beim musikalischen Frühschoppen, veranstaltet vom Förderverein Gartenschaugelände e.V.

Am Stadtbalkon gastieren in diesem Sommer auch drei Stars der nationalen Musikszene. Jan Delay, Michael Patrick Kelly und Wincent Weiss verwandeln das Areal im Juni zu einem umjubelten Konzertgelände. „Der Juni hat in diesem Jahr außergewöhnlich viel zu bieten“, berichtet Frank Gimperlein, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins. Vom 4. bis 6. Juni steht das Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag auf dem Programm, Ende Juni geht dann auf der anderen Mainseite das überarbeitete Promenadenweinfest über die Bühne. Mehr Qualität bei Musik, Dekoration, Licht und anderen Angeboten versprechen die Organisatoren. Die Veranstaltungsfläche wird ein wenig vergrößert, der Bocksbeutelkeller wird mit einbezogen, bei einem neuen Wettkampfformat wird „der beste Stadtteil“ gesucht.

Neben diesen publikumswirksamen Veranstaltungen laden die städtischen Kultureinrichtungen natürlich auch zu vielen alternativen Konzerten, Vorträgen oder Lesungen ein. Die Musikschule wird wieder mit abwechslungsreichen Konzerten am Stadtbalkon präsent sein, vhs und das Bildungshaus Alte Synagoge planen Vorträge und Konzerte, die Stadtbücherei lädt zu öffentlichen Lesungen ein. Hinzu kommen publikumswirksame Veranstaltungen von Vereinen wie der TGK, die heuer ihr 175-jähriges Jubiläum feiert, oder des Fördervereins Gartenschaugelände e.V., der beispielsweise Frühschoppen mit Live-Musik organisiert. Im Stadtteil Hoheim laufen die Vorbereitungen für eine 75-Jahrfeier. Der Freundeskreis der Partnerstädte hat in diesem Jahr sowohl Freunde aus Prades, Montevarchi als auch aus Trebnitz eingeladen.

Sportlich wird es bei Mainfrankentriathlon am 5. August, kulturell bei der PAM-Sonderausstellung vom 21. Juli bis 27. August. Das Thema lautet in diesem Jahr „Gute Wünsche – Neujahrsgrafik aus Taiwan und Franken“. Interkulturell geht es traditionell beim Nachbarschaftsfest zu, das heuer am 1. Juli gefeiert wird. Ein bisschen Verschnaufpause für alle Feierwütigen gibt es in den Sommerferien, ehe es Anfang September schon wieder in die nächste Runde geht. Bei den Kirchweihen in den Orts- und Stadtteilen gibt es auch im Herbst genug Gründe zum Feiern. „Heuer braucht keiner kommen und sagen, dass in Kitzingen nichts los sei“, meint Frank Gimperlein mit einem Grinsen.