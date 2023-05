In der Klinik Kitzinger Land fand am 20. April eine Eröffnungsveranstaltung zu der neuen Ausstellung des Kitzinger Armin-Knab-Gymnasiums statt, dieses Jahr zu dem Thema „Wasser“. Wie die Klinik Kitzinger Land erklärt, hat sich diese Zusammenarbeit mittlerweile zu einem der kulturellen Höhepunkte der Klinik etabliert: Jedes Jahr erhalten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums die Chance, ihre kreativen Kunstwerke in den Räumlichkeiten des Krankenhauses den Mitarbeitern sowie den Patienten zu präsentieren.

„Wir freuen uns sehr, dass es wieder möglich ist, diese Veranstaltung mit den Schülern und Schülerinnen, Eltern, Lehrern und Lehrerinnen und unseren Mitarbeitern durchführen zu können. Mal wieder kann der Nachwuchs sehr stolz auf die geleistete Arbeit sein und ich bin mir sicher, dass diese Ausstellung wieder großen Anklang in unserer Klinik finden wird“, freut sich der stellvertretende Vorstand der Klinik Kitzinger Land Dr. Uwe Pfeiffle über das große Interesse an den gelungenen Arbeiten.

In diesem Jahr sind Kunstwerke zu dem Thema „Wasser“ erstellt worden. Ganz bewusst ist dieses Thema im Additum Kunst, wie auch die Jahre zuvor, sehr offengehalten worden, sodass die Kreativen ihre individuellen Lösungen finden und die für sie relevanten Aspekte in den Mittelpunkt stellen konnten.

Dies betonte auch der Fachbetreuer Alfons von Truchsess-Bruckner bei der kurzen Vorstellung einzelner Werke. Dabei gewährte er Einblicke in die Machart und Intention einzelner bildnerischen Arbeiten. Begleitet wurde er neben den zahlreichen Gästen vom stellvertretenden Vorstand der Klinik Dr. Uwe Pfeiffle und der Schulleiterin Monika Rahner. Diese ging auf die Tradition der Ausstellungsreihe und die Aktualität des diesjährigen Themas „Wasser" ein. Hierzu entfaltete ein kurzer Film, ein Schülerbeitrag, dem Publikum die ganze Bandbreite des Themas.

Im Anschluss gab es die Möglichkeit, die Kunstwerke im Verbindungsgang zwischen Alt- und Neubau nochmals genau zu betrachten, bevor sich dann wieder alle im Gemeinschaftsraum versammelten, um sich bei einem kleinen Häppchen über die Arbeiten auszutauschen und den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.

Die Ausstellung kann den ganzen Sommer über in der Klinik Kitzinger Land besucht werden.