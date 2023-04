Die Bahnstrecke zwischen Würzburg und Nürnberg wird in diesem Sommer bekanntlich ertüchtigt, die Gleise müssen erneuert werden. Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, kommt sie dem beauftragten Unternehmen entgegen und stellt eine dringend benötigte Lagerfläche für Schotter zur Verfügung.

Vom 1. Mai bis zum 31. August wird eine Hälfte des unbefestigten Parkplatzes in der Friedenstraße an die Firma vermietet. Rund 50 Parkplätze können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Kostenlose Ausweichparkplätze gibt es südlich des Bahnhofgebäudes.

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, während der Gleisarbeiten Direktbusse und Busse mit allen Halten auf der Strecke einzusetzen.