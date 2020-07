Wiesentheid vor 48 Minuten

Kindergarten freut sich über Bollerwagen-Leihgabe

Die Außenfläche im Kindergarten St. Mauritius in Wiesentheid ist eigentlich groß genug für alle gut hundert Kinder, in normalen Zeiten. Doch im Rahmen der aktuellen Corona-Einschränkungen muss auch die Spielzeit im Freien eingeteilt werden, schreibt der Kindergarten in einer Pressemitteilung. Um möglichst vielen Kindern, wann immer das Wetter es zulässt, Zeit an der frischen Luft zu gewähren, werden in der Einrichtung verstärkt Ausflüge unternommen, beispielsweise in den Wiesentheider Schlosspark (im Bild). Wenn Kinder auf Reisen gehen, muss auch immer etwas Ausrüstung und Verpflegung mit. Ein Bollerwagen hilft hier unheimlich, den Transport zu erleichtern. Zwei solcher „Reise-Bollerwagen“ hat nun das Freizeitland Geiselwind dem Kindergarten St. Mauritius ausgeliehen. Das Team und natürlich die Kinder freuen sich sichtlich über den „Helfer auf vier Rädern“.