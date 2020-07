Wiesentheid: Kennzeichen entwendet und Leuchten eingeschlagen

In der Zeit von Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, ereignete sich in der Jahnstraße in Wiesentheid vor dem Sportgelände ein Diebstahl, beziehungsweise eine Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem an der dortigen Baustelle geparkten Lkw die beiden amtlichen Kennzeichen NES-EB 6. Außerdem wurden laut Polizeibericht mehrere Begrenzungsleuchten am Lkw eingeschlagen.

In der Nähe der Baustelle wurde ein leicht beschädigtes E-Bike, Marke Telefunken, Farbe schwarz, gefunden. Der Eigentümer des vermutlich zuvor von den Tätern entwendeten Fahrrades ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand ein Beuteschaden von etwa 200 Euro und Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise auf die unbekannten Täter und den Besitzer des Fahrrads erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.