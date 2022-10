Geburtstagskind im Unfallpech: Ausgerechnet an ihrem Geburtstag ist eine Autofahrerin in zwei Unfälle verwickelt worden. Als die Frau am Freitag (30. September 2022) in Iphofen (Kreis Kitzingen) verkehrsbedingt abbremsen musste, konnte ein hinter ihr fahrender 22-jähriger Mann nicht rechtzeitig reagieren - sein Wagen kollidierte mit dem bremsenden Auto vor ihm. Dabei wurde das Geburtstagskind leicht verletzt. Die Frau begab sich eigenständig in medizinische Behandlung, teilte die Polizeiinspektion Kitzingen mit.

Nachdem sich die Geschädigte nach erfolgter medizinischer Versorgung von ihrer Tochter in Kitzingen abholen hatte lassen, wurde sie am selben Tag am Abend im Bereich des Kreisverkehrs in der Mainbernheimer Straße erneut in einen Auffahrunfall verwickelt. Die 19-jährige Tochter musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein hinter ihr fahrender 21-jähriger Verkehrsteilnehmer in seinem Pkw zu spät erkannte und ihr auffuhr. Es entstand dabei nur ein Sachschaden.

"Den Geburtstag hatte sich die Dame sicherlich anders vorgestellt", vermutet die Polizei.