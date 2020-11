Am Donnerstagabend ereignete sich in Schnepfenbach auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, heißt es im Bericht der Polizei. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer geriet mit seinem Kleintransporter im Begegnungsverkehr aus Unachtsamkeit nach links. Hierbei kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund des abgelesenen Kennzeichens konnten die Ordnungshüter den Verursacher schnell ermitteln. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

In Rödelsee ereignete sich am Mittwoch zwischen 12.30 und 16 Uhr an der Einmündung Mainbernheimer Straße/Jahnstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen ein Brückengeländer. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Geländer der Mühlbachbrücke wurde ein Pfosten stark eingedrückt wobei ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand.

In Buchbrunn kam es am Donnerstag zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Kitzinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs gegen den linken Außenspiegel eines geparkten VW-Caddys. Anschließend entfernte sich der Verursacher laut Polizeiangaben unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 10.10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Großlangheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Renaults, heißt es im Polizeibericht weiter. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.