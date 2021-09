Kitzingen vor 23 Minuten

Holzstapel unter Terrasse geriet in Brand

Zu einem Brand kam es am Dienstag zwischen 10.30 und 12 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Kitzingen. Über die integrierte Leitstelle wurde eine Rauchentwicklung an einem Reihenhaus mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzstapel unter der Terrasse des Hauses in Brand geriet und diese auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern entzündete., heißt es im Polizeibericht. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Kitzingen und Repperndorf brachten das Feuer zügig unter Kontrolle und löschten die Brandstelle. Die Feuerwehr Kitzingen und Repperndorf war mit insgesamt 28 Helfern vor Ort.