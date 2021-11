Gerlachshausen vor 16 Minuten

Hochwasserschutz an Schwarzach und Castell-Bach

Am Mittwoch, 24. November, findet eine Infoveranstaltung zum Hochwasserschutz an der Schwarzach mit der Landtagsabgeordneten Barbara Becker statt. Beginn ist um 19 Uhr im Sportheim in Gerlachshausen. Es gelten die 2G-Regel sowie Maskenpflicht auch am Platz.