Wiesentheid vor 1 Stunde

Heinrich Wörner aus dem Gemeinderat verabschiedet

Aus gesundheitlichen Gründen hat Heinrich Wörner sein Mandat als Gemeinderat in Wiesentheid niedergelegt. Als der zweite Bürgermeister Harald Rößner in Vertretung des erkrankten Ortsoberhaupts Klaus Köhler in der Sitzung eine persönliche Würdigung auf den Kollegen gesprochen hatte, bedankte sich Wörner sichtlich gezeichnet von der Krankheit. Die Ratskollegen, wie auch die Zuhörer, standen auf und verabschiedeten ihn mit stehenden Beifall.