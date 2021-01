Kitzingen vor 1 Stunde

Fußgänger übersehen und angefahren

Bei einem Unfall am Dienstagabend an der Kreuzung zur Bundesstraße 8/Egerländer Straße in Kitzingen wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 67-jährige Fahrerin bog mit ihrem Wagen von der Egerländer Straße aus nach links ab. Dabei übersah die Frau einen 37-jährigen Fußgänger, der gerade die Bundesstraße 8 überquerte. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde vom BRK in die Uni-Klinik Würzburg zur ärztlichen Behandlung gebracht. Laut Polizeibericht entstand kein Sachschaden.