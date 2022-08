Markt Einersheim vor 1 Stunde

Freistaat Bayern fördert Querungshilfe in der Ortsdurchfahrt Markt Einersheim

Für Fußgänger in Markt Einersheim ist es eine gute Nachricht und bringt mehr Sicherheit in der Ortsdurchfahrt: Der Freistaat Bayern fördert die Errichtung einer Querungshilfe in der Ortsdurchfahrt von Markt Einersheim mit einem Festbetrag von bis zu 150.000 Euro nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, abhängig von der vollständigen Verwirklichung der Baumaßnahme. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), entnommen.