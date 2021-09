Die Kitzinger Florian-Geyer-Halle, derzeit nur für Sport nutzbar, soll ab Februar 2022 auch für andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Das erklärte Oberbürgermeister Stefan Güntner kürzlich auf Anfrage aus dem Stadtrat.

"Wir brauchen mehr Toiletten und eine Nutzungsänderung für die Sporthalle", erklärte der OB. Sollten Faschingsveranstaltungen in der Pandemie wieder möglich sein, so kann sich die Kitzinger Karnevals-Gesellschaft (KiKaG) berechtigte Hoffnungen auf eine Karnevalssitzung mit Schlappmaulorden-Verleihung in der Flo-Halle machen. Der Rosenmontag, an dem die KiKaG traditionell ihre Veranstaltung über die Bühne gehen lässt, ist 2022 der 28. Februar.