Kinder lernen von ihren Eltern. Sie schauen sich ab, was, wie und wo die Eltern essen. Sie beobachten ebenso, wie und wo sich Eltern bewegen. Im Familienalltag gehören daher Ernährung und Bewegung zusammen. Bereits die Kleinsten lernen durch das eigene Tun. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg entnommen.

Die Angebote des Netzwerks Junge Eltern/Familien helfen Mamas, Papas, Omas, Opas und Tageseltern dabei, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten in den Alltag mit Kindern einzubauen.

Online-Angebot: Babys erster Brei - Für Eltern mit Babys ab vier Monaten: Ab dem fünften Lebensmonat kann mit dem Füttern von Beikost begonnen werden. Eltern erfahren wie die verschiedenen Breie schrittweise eingeführt werden und welche Lebensmittel sich dazu eignen. Selbst kochen oder Gläschen füttern? Donnerstag, 28. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Sternstunden in der Natur - Spielerische Entdeckungsreise mit vielfältigen Bewegungserfahrungen für Eltern mit Kindern von 12 bis 36 Monaten: Täglich raus an die frische Luft! Mutig sein und Ausprobieren machen das Kind stark. Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten überall. Das Kind liebt spielerische Entdeckungsreisen im Freien. Eltern erhalten Tipps und viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und Spiel und Spaß im Freien. Freitag, 29. April, in Wiesentheid, Treffpunkt am Parkplatz Sportverein TSV/DJK, Jahnstr. 35, Kurs I von 14.30 bis 16 Uhr, Kurs II von 16.15 bis 17.45 Uhr. Samstag, 30. April, in Iphofen, Treffpunkt Waldhaus am Holzplatz, Kurs I von 9 bis 10.30 Uhr, Kurs II von 10.45 bis 12.15 Uhr. Freitag, 6. Mai, in Kitzingen, Treffpunkt am Trimm-Dich-Pfad, Albertshöfer Str. 1, Kurs I von 14.30 bis 16 Uhr, Kurs II von 16.15 bis 17.45 Uhr.

Vegetarische Frühlingsküche für Groß und Klein – Praxisveranstaltung für Eltern: Dieser Kurs gibt einen Überblick über die aktuellen Ernährungsempfehlungen für Kinder. Nach einem praxisnahen Theorieteil anhand der Ernährungspyramide geht es an die Umsetzung. Eltern bereiten in diesem Kurs vegetarische Kost mit saisonalen Lebensmitteln, Schwerpunkt Frühling zu, die mit wenig Arbeitsaufwand im Alltag zu meistern sind und der ganzen Familie schmecken. Dienstag, 10. Mai, von 19 bis 21.30 Uhr im Familienstützpunkt Volkach, Schulküche der Mädchenrealschule, Eingang über die Badgasse, von oben kommend links am Marktplatz entlanglaufen, dann links in den Hof der Schule.

Superfood am Familientisch - Praxiskurs für Eltern mit Kindern von zwei bis drei Jahren: Was können wir an regionaler Esskultur an unseren Tisch bringen, das auch super ist? Abwechslung und Ausgewogenheit sorgen für leckere und gesunde Gewohnheiten am Mittwoch, 11. Mai, von 16 bis 18 Uhr in Iphofen, Schulküche der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Schule, Valentin-Arnold-Str. 6.

Das bewegte Wohnzimmer: Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten überall. Bewegung fördert auch die geistige Entwicklung. Eltern erhalten Tipps und viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und Spiel und Spaß im Haus am Freitag, 13. Mai, in Volkach, Haus St. Elisabeth, Mädchenrealschule, Eingang Kellereigasse von 14.30 bis 16 Uhr für Eltern mit Babys von zehn bis 30 Monate

Sternstunden im Wald - kreativer Spaziergang mit neuen Bewegungsideen für draußen - Kurs für Eltern mit Kindern von einem bis drei Jahren: Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten draußen überall. Mit Hilfe von Bewegung erfahren Babys und Kinder Erfolgserlebnisse und entwickeln Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Eltern erhalten Tipps und viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und Spiel und Spaß im Freien am Samstag, 14. Mai, Treffpunkt Parkplatz auf dem Schwanberg, Kurs I von 9 bis 10.30 Uhr, Kurs II von 10.45 bis 12.15 Uhr.

Anmeldung zu den Kursen ist ab sofort möglich unter www.aelf-kw.bayern.de/ernaehrung, poststelle@aelf-kw.bayern.de oder Tel.: (09321) 3009-0