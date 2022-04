Das Aus- und Weiterbildungsniveau wird gerade bei der Feuerwehr Prichsenstadt enorm hochgehalten. Die Einsätze zeigen außerdem, dass es extrem wichtig ist, sich gerade auch im Bereich der technischen Hilfeleistung immer wieder weiterzubilden. Unfälle und andere Rettungsmaßnahmen dergleichen prägen den Einsatzalltag bei den Feuerwehren in zunehmendem Maße.

Zum Stand der Ausbildung die entsprechenden Leistungsabzeichen abzulegen, hat in der Feuerwehr Prichsenstadt bereits eine lange Tradition. Am Freitagabend hat sich die Gruppe 1 und 2 der Prüfung zum Leistungsabzeichen in technischer Hilfeleistung in verschiedenen Stufen mit einem sehr erfolgreichen Ergebnis unterzogen.

Als Schiedsrichter bewerteten diese tadellose Arbeit Kreisschirrmeister Stephan Helmer aus Geiselwind, Kreisbrandmeister Michael Sturm aus Dettelbach sowie Kreisbrandmeister Martin Ebert aus Prichsenstadt.

13 aktive Feuerwehrmitglieder der Prichsenstädter Wehr bereiteten sich innerhalb weniger Tage auf die Abnahme für das THL-Abzeichen in verschiedenen Stufen vor. Durch die hervorragende Ausbildung war es umso leichter, sich auf den Moment der Prüfungsabnahme einzustellen.

Die Schiedsrichter bescheinigten den Gruppen eine sehr gute Leistung, welche sie an den Tag gelegt hatten. Es war wieder einmal zu erkennen, dass durch saubere und ruhige Arbeit ein hohes Maß an Perfektion erzielt werden konnte.

Laut den drei Schiedsrichtern war es eine super und disziplinierte Arbeit mit nur wenigen Fehlern. "Man sieht, dass hier das Handwerk verstanden wird. Man kann stolz sein auf diese Truppe", so einer der Prüfungsabnehmer. Diesem Lob schloss sich auch der 1. Kommandant und Ausbilder Werner Schättler an.

Im Anschluss wurden die Abzeichen an folgende Personen verliehen: Gruppenführer Michael Ott (Gold Blau) und Roger Herzog (Silber), Maschinist Christian Pauli (Silber), Melder Nadine Hassold und Kevin Sessler (Bronze), Wassertruppführer Maximilian Freund (Bronze) und Werner Schättler (Gold), Angriffstruppführer Mike Heming (Bronze) sowie Angriffstruppmann Thomas Kühnel (Bronze), Schlauchtruppführer Daniel Sessler (Gold Blau) und Julian Rahner (Bronze), sowie Schlauchtruppmann Andreas Schröter (Bronze) und Alexander Schmitt (Silber).

Abschließend bedankte sich der 1. Kommandant Werner Schättler bei den Schiedsrichtern sowie den Teilnehmern für die einwandfreie Arbeit.

Die Abnahme schloss mit einer gemeinsamen Brotzeit im Gerätehaus.

Von: Michael Ott (Feuerwehrverein Prichsenstadt)