Nordheim

Erntedankfeier in Nordheim

Die Erntedankfeier wurde in diesem Jahr in Nordheim nicht wie gewohnt von der örtlichen Landfrauengruppe, sondern von den Kommunionkindern des Jahres 2022 gestaltet. Mitbeteiligt an dieser Aktion waren natürlich auch die Eltern der künftigen Kommunionkinder, die mit dafür sorgten, dass am Erntedankfest der Gabentisch in der St. Laurentius-Pfarrkirche unter anderem mit Äpfeln, Gemüse, Blumen Obst und Brot bestückt war. Die Wort-Gottesdienstfeier zum Erntedank hielten die Nordheimer Gottesdienstbeauftragten Daniela Schmitt und Luzia Gürsching unter Einbeziehung der Mitgestaltung der Kommunionkinder.