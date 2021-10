Dettelbach vor 1 Stunde

Erntedank im Hornschen Spital

Erntedank feierten die Bewohnerinnen und Bewohner im Hornschen Spital in Dettelbach in der von Erna Schmitt und ihren Kolleginnen mit Erntegaben geschmückten Kapelle der Einrichtung. Musikalisch begleitet von Rita Selzam an der Orgel leitete Diakon Lorenz Kleinschnitz die gottesdienstliche Feier. "Wir danken dir, Gott, und wir feiern ein Fest, denn du gibst uns Speise und du gibst uns Trank, gibst Blumen, Gemüse, gibst Obst und das Brot" - dieser Vers aus einem Lied zog sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst. "Es war schön, miteinander heute Morgen diese Stunde zu erleben", so die Teilnehmer, "schön, dieses gemeinsame Beten und Singen."