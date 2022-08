Nordheim vor 1 Stunde

Erfolgreiche Jugend12-Korbballerinnen

Die Nordheimer Korbball-Mädchen der Jugend 12 haben sich erfolgreich in der Bezirksklasse 12/8 die Meisterschaft geholt. Nach einer langen Spielpause, die die Mannschaft aufgrund Corona einlegen musste, startet das Team wieder in die Sommerrunde, wo die starke Mannschaft von Beginn an auf dem ersten Tabellenplatz stand. Das Team der Trainerinnen Anne Popp und Laura Paulus konnte sich in 12 Spielen 11 Siege und ein Unentschieden sichern. Mit 34 Punkten und einem Korbverhältnis von 68:15 konnten sich die Mädchen deutlich vom Zweitplatzierten absetzen.