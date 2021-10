Stolze 22 864 Kilometer sind in der dreiwöchigen Klima-Bündnis Kampagne "Stadtradeln" für die Kommune Volkach zusammengekommen. Dies entspricht weitaus mehr als die Luftlinie von Volkach nach Tokio und wieder zurück. Über drei Tonnen oder 3361 Kilogramm CO 2 konnten zudem durch das Radeln eingespart werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein zollte allen Teilnehmenden großen Respekt, die für die eindrucksvolle Kilometeranzahl gesorgt haben. „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Volkacherinnen und Volkacher an der Aktion beteiligt haben und diese Gesamtleistung erzielt werden konnte.“ Insgesamt nahmen 2172 Kommunen teil, Volkach belegte als Neuling sofort einen Platz im Mittelfeld. Bei der Aktion in diesem Jahr wurden von allen Teilnehmern insgesamt 159 614 126 Kilometer geradelt und dabei 23 463 Tonnen CO 2 vermieden.

Die Stadt Volkach hatte sich erstmals an der Klima-Bündnis Kampagne Stadtradeln beteiligt, zehn Teams waren an den Start gegangen. Fast Hundert Radelnde traten an 21 aufeinanderfolgenden Tagen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Bürgermeister Bäuerlein zeichnete nun die Teilnehmer mit Urkunden aus und erklärte, dass sich die Kommune auch im nächsten Jahr wieder an dieser Klima-Aktion beteiligen werde.

Die Stadtradeln-Aktion in Volkach brachte folgendes Ergebnis: 1. Offenes Team Volkach mit 4463 Kilometern (km); 2. Grüne & Friends mit 4271 km; 3. SPD und Freunde mit 4022 km; 4. Team Eikona mit 2822 km; 5. FWG Fraktion + FWG Freunde mit 2757 km; 6. CSU and friends mit 1727 km; 7. Vogelsburg mit 1344 km; 8. Corona-Trio mit 671 km; 9. Franken-Landschulheim Schloss Gaibach (öffentliches Gymnasium) mit 398 km; 10. Mainschleifer mit 389 km.

Michael Gleason vom Sieger-Team „Offenes Team Volkach“ nahm die Urkunde für seine Mit-Radelnden entgegen. Er hatte mit 676 Kilometern auch die meisten gefahrenen Kilometer im Team. Auch die anderen Team-Leiter erhielten stellvertretend für ihre jeweilige Mannschaft Urkunden: Grüne & Friends (Andrea Rauch); SPD & Friends (Barbara Nikola-Bier); Team Eikona (Lena Krämer), FWG Fraktion & FWG Freunde (Anja Hirt); CSU & Friends (Gerlinde Martin); Vogelsburg (Barbara Krämer); Corona-Trio (Elke Krämer); Franken-Landschulheim (Gerd Semle) und die Mainschleifer (Klaus Leckel).

Weitere Infos über die Aktion "Stadtradeln" gibt es unter www.stadtradeln.de